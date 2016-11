Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die Flammen bereits hoch in den Himmel gelodert, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Die nahe Bahnstrecke musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Die Polizei stellt eine kleine Serie von Bränden fest und geht davon aus, dass ein Brandstifter am Werk ist: Schon im August war der gleiche Güterschuppen von einem Feuer betroffen. Damals war ein Auto in Brand geraten und die Flammen hatten auf den Schuppen übergegriffen. In einer Schreinerei neben dem Schuppen brannte es im Juli gleich zweimal.

Die Polizei untersucht nun, ob zu zwei weiteren Bränden in Sargans - an der Bahnhof- sowie an der St. Gallerstrasse - ein Zusammenhang besteht.