Der Brand in der alten, seit Jahren nicht mehr genutzten Sägerei an der Hauptstrasse brach um 22 Uhr aus, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Auch der rasche Einsatz der Ortsfeuer verhinderte nicht, dass das Holzgebäude vollständig niederbrannte. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.