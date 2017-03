Die Offensive der beiden albanischen Muslimverbände wird von vielen Kreisen als Zeichen des guten Willens aufgenommen, doch stösst das Vorgehen auch auf Irritation. Zum Beispiel bei Saïda Keller-Messahli, die den Islamverbänden kritisch gegenübersteht.

Sie bezeichnete die Charta gegenüber der «Nordwestschweiz» als reine PR-Aktion und kritisierte, dass ausländische Regierungen hinter der Initiative steckten.

Und die Zürcher Islamwissenschafterin und praktizierende Muslima Rifa’at Lenzin fragte in einem Bericht des katholischen Medienzentrums kath.ch rhetorisch, ob sich die beiden albanischen Verbände mit ihrem Vorpreschen etwa als die besseren Muslime darstellen und sich von den übrigen abgrenzen wollten.

Wenn überhaupt, forderte Lenzin, solle sich ein nationaler Dachverband zum Rechtsstaat bekennen, der eine Mehrheit der praktizierenden Schweizer Muslime vertritt. Etwa die Föderation Islamischer Dachverbände Schweiz (Fids).

Nun zeigen Recherchen der «Nordwestschweiz»: Die Fids hat bereits vor Monaten ein eigenes Bekenntnis zum Rechtsstaat ausgearbeitet. Nur hat die Organisation ihre eigene Muslim-Charta noch nicht publiziert. Wie aus dem Innern der Fids zu vernehmen ist, sucht der Verband seit zwei Monaten bei Vertretern der Bundesbehörden nach Unterstützung.

Eine Antwort des Bunds steht noch aus. Die Fids Der eigenen Charta will die Fids das Gütesiegel der Schweizer Behörden aufdrücken.

Albaner-Charta zu wenig abgestützt

Die Fids vertritt insgesamt zwölf Islam-Dachorganisationen in der ganzen Schweiz und mit ihnen über 170 Moscheevereine und Gebetszentren. Offiziell wollen die Fids-Funktionäre nichts sagen, um nicht den Anschein zu erwecken, ungeduldig zu sein und bei den involvierten Bundesbehörden Druck ausüben zu wollen. Offiziell lässt sich die Fids nur so zitieren: «Es wäre ein wichtiges Anliegen für uns, dass auch Vertreter der Behörden und der Kantone dieses Engagement unterstützen würden.»

Auch zum Inhalt ihres Bekenntnisses zum Rechtsstaat schweigt die Fids. Dem Vernehmen nach orientiert er sich an bereits vorhandenen Papieren. Neben den beiden albanischen Muslimverbänden haben sich früher bereits andere Schweizer Muslimverbände offiziell zum Rechtsstaat bekannt. So die Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich, der Verband Aargauer Muslime sowie die Union der Waadtländer Muslime.