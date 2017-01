Dass immer mehr Polizisten Anzeige erstatten, überrascht Hofmann deshalb nicht. Für die Zunahme sieht er zwei Hauptgründe. Einerseits der tatsächliche Anstieg der Gewaltdelikte: «Die Leute haben weniger Respekt, nicht nur vor der Polizei, auch voreinander. Wir haben beispielsweise immer mehr Fälle von häuslicher Gewalt.» Andererseits habe sich aber auch die Einstellung der Polizisten verändert. «Ich wurde vor Jahren als Polizist selber einmal tätlich angegriffen. Damals sagte mir mein Vorgesetzter: Mach erst gar keine Anzeige, das bringt sowieso nichts.» Heute würden Polizisten ermutigt, Vorfälle zu melden.

Tatsache bleibt: Polizisten treffen vielerorts auf Hass und Aggression, «ACAB»-Graffiti – kurz für All Cops Are Bastards – zieren jede zweite Strassenunterführung. Der VSPB hatte bereits 2009 eine Petition lanciert, um auf die Problematik aufmerksam zu machen und startete 2011 eine Sensibilisierungskampagne unter dem Motto «Stopp der Gewalt gegen Polizisten».

Viel ist nicht passiert. Jetzt aber ist eine neue Welle politischer Vorstösse im Anzug, die die Probleme der geschassten Polizisten aufs politische Parkett bringen wollen. Eine Gruppe Tessiner hat sich zu den «Amici delle Forze di Polizia Svizzere» zusammengeschlossen und im März eine Online-Petition gestartet, die die grundsätzliche Wiedereinführung von Haftstrafen bei Gewaltdelikten gegen Polizisten fordert. 12'031 Personen haben die Petition bereits unterschrieben.

Auch im Parlament findet das Thema Beachtung. Die Nationalräte Bernhard Guhl (BDP, AG) und Marco Romano (CVP, TI) haben im Dezember Vorstösse eingereicht, die härtere Minimal- und höhere Maximalstrafen für Gewalttaten gegen Beamte fordern. Konkret soll der Artikel 285 im Schweizerischen Strafgesetzbuch so angepasst werden, dass Personen, die Beamte angreifen, zu mindestens drei Tagen bedingter und maximal sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt werden. «Härtere Mindeststrafen haben mit Sicherheit eine abschreckende Wirkung», sagt Bernhard Guhl gegenüber der «Nordwestschweiz». Selbst bedingte Gefängnisstrafen seien effizienter als die heute gängigen Geldstrafen. Für Wiederholungstäter fordert Guhl unbedingte Haftstrafen.

Vorbild Frankreich

Auch Nationalrätin Sylvia Flückiger (SVP, AG) reichte im Juni eine Motion ein und verlangte eine Änderung des Artikels 285 im Strafgesetzbuch. Ihre Motion sah unter anderem zwingend unbedingte Haftstrafen für Gewalttaten gegen Polizisten vor. Der Bundesrat antwortete, mit einer entsprechenden Gesetzesänderung würde bloss die staatliche Autorität gestärkt, nicht aber der Schutz der Polizeibeamten. Flückiger hat für diese Antwort wenig Verständnis: «Wo liegt das Problem, wenn die staatliche Autorität im Sicherheitsbereich gestärkt wird? Die Gewährleistung der Sicherheit ist die Kernaufgabe des Staates. In immer mehr Bereichen will der Staat eingreifen, doch ausgerechnet bei der Sicherheit will er zurückhaltend sein», sagt sie der «Nordwestschweiz».

Auch Max Hofmann ist von der Antwort des Bundesrates enttäuscht. «Das ist eine Missachtung des Volkswillens. Der Bundesrat lehnt sich zurück und sagt: Das ist alles nicht nötig, das ist die falsche Richtung.» Skandalös findet Hofmann, dass die vom Bundesrat eingesetzte Arbeitsgruppe, die die verschiedenen Anliegen bündeln und konkrete Massnahmen ausarbeiten soll, eine Anpassung des Strafgesetzbuchartikels 285 gar nicht erst in Betracht ziehe. Genau das sei es nämlich, was alle bisherigen Vorstösse aus dem Parlament und auch die Petition der Tessiner Gruppe fordere.

Hofmann wünscht sich eine Gesetzesänderung nach dem Vorbild Frankreichs: «Wenn in Frankreich jemand einen Staatsfunktionären – also zum Beispiel einen Polizisten – angreift, dann wird er mit bis zu einem Drittel härteren Strafen bestraft, als jemand, der eine Zivilperson angreift.» Wer einen Polizisten attackiere, ziele schliesslich nicht nur auf eine Einzelperson, sondern auch auf die Staatsgewalt. Eigentlich logisch, dass man in diesen Fällen härter durchgreifen müsse, findet Hofmann – und mit ihm eine wachsende Zahl von Politikern.