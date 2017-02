Bauernschläue zahlt sich aus

Gatherat fährt mit seinem Geländewagen die 500 Meter nach Bure. In weniger als einer Minute steht er vor dem Briefkasten seines Nachbarn Jean-Paul Rufer (69). Dieser erhielt im vergangenen Herbst einen vorläufig letzten Brief. Die Post teilte ihm mit, sein Haus werde künftig nicht mehr bedient, da es sich um ein «maison isolée» handle. Was das genau bedeutet, weiss Rufer nicht. Denn seine beiden Nachbarn erhielten weiterhin Post, nur er hätte seine in einem Postfach abholen sollen. Jeden Morgen sah der Bauer den Briefträger vor seinem Haus vorbeifahren. Er kennt ihn gut und sprach ihn auf das Problem an. Mit Bedauern teilte dieser ihm mit, er müsse sich an die Weisung aus der Zentrale halten.

Bauer Rufer entschied sich für einen anderen Weg als die Gatherats. Er ging nicht vor Gericht, sondern teilte der Post mit, dass er fortan auf ihre Dienste verzichte. Er wolle keine Post mehr erhalten. Auf diesen Fall war der Konzern nicht vorbereitet. In der Filiale im Dorf stapelten sich Rufers unbezahlte Rechnungen und ungelesene Zeitungen. Als der Platz nach Monaten knapp wurde, entschied die Post, bei seinem Briefkasten doch wieder Halt zu machen.