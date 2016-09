Und die Piloten?

Bei ihnen fand ein Umdenken bereits nach der Flugzeugkollision von Überlingen 2002 in Deutschland statt. Damals wies der Schweizer Fluglotse am Boden die Besatzung über dem Bodensee an zu sinken, anstatt den Steigflug einzuleiten. Nach kurzer Diskussion entschied sich die Crew, den Anweisungen zu folgen. Der Vorfall zeigte: Die Piloten müssen die Entscheidung letztlich selber treffen. Heutzutage stehen ihnen nebst dem Fluglotsen auch viele technische Hilfsmittel zur Verfügung, an denen sie sich orientieren können.

Wird dieser Unfall das Bild der Schweizer Luftwaffe in der Öffentlichkeit verschlechtern?

Das denke ich nicht. Der Unfall zeigt, unter welchen Bedingungen Piloten ihren Job machen müssen. Egal, wie das Wetter ist, sie müssen in die Luft. Sie müssen das können und können das auch.