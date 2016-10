Stromschwemme in Europa

Tatsache ist: In Europa herrscht wegen des Zubaus von erneuerbaren Energien und der wirtschaftlichen Grosswetterlage eine Überproduktion von Strom, was den Preis in den Keller gedrückt hat. Die Schweiz könnte – neben Massnahmen zur Effizienzsteigerung – also mehr Strom importieren oder selbst mehr Elektrizität aus erneuerbaren Energien produzieren. Auf Letzteres setzen die Grünen: Für sie ist ein Ja zur Initiative die notwendige Anschubhilfe, um den mit der Energiestrategie 2050 ohnehin beschlossenen, von der Bevölkerung aber noch nicht abgesegneten Umbau der Energieversorgung zu beschleunigen. Angenehmer Nebeneffekt: Dank der Wirtschaftsdynamik würden schweizweit mehr als 80 000 Stellen geschaffen, so die Initianten.