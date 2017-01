Am Montagabend, den 8. Februar 2016, um ca. 23.58 Uhr, verlässt die Gefängnisaufseherin Angela Magdici ihr Pikettzimmer im Gefängnis Limmattal, geht leise zu Zelle 202A. Die 32-Jährige deaktiviert den Türalarm, öffnet die Zelle und schliesst Hassan Kiko in die Arme. Um 0.04 verlässt sie mit dem Gefangenen das Gebäude. So steht es in der Anklageschrift.