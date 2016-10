Nicht das Töten habe ihm das Hochgefühl verliehen, sondern das Gefühl der Macht, es tun zu können, sagte der 42-jährige Angeklagte am Montag vor dem Genfer Strafgericht. Bei der Ankunft in der Nähe des Reitzentrums habe sie das Handy in die Hand genommen.

Er habe Angst gehabt, dass sie die Polizei rufen könnte und habe sie mit dem zuvor gekauften Sackmesser bedroht. Danach sei die Situation "ausser Kontrolle geraten", sagte der schweizerisch-französische Doppelbürger.

Bei der Befragung durch die Gerichtspräsidentin blieben die Aussagen des Angeklagten zuweilen schwer nachvollziehbar. Als Adeline bereits an einen Baum gefesselt war, habe vielmehr er Angst vor dem Messer in seiner Hand gehabt. Angst davor, was er damit tun würde, gab er zu Protokoll.

Bereits vor seinem ersten Tötungsdelikt habe er sich für die Gewaltverbrechen seiner Zellennachbarn im Waadtländer Gefängnis Bochuz interessiert. Dazu zählten etwa Claude D., der spätere Mörder der 19-jährigen Marie, sowie der sogenannte "Sadist von Romont", der zwischen 1981 und 1987 mehrere Jugendliche umgebracht hatte.