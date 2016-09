Krallen würden Retter stoppen

Um Falschfahrten zu verhindern, hat der Bund verschiedene Massnahmen getestet. Die Signalisation wurde massiv verstärkt. Damit will man verhindern, dass Mobilisten via Ausfahrten auf die falsche Fahrspur gelangen. An zwei Tessiner Autobahnausfahrten wird derzeit ein Pilotsystem erprobt. Sensoren lösen automatisch Alarm bei der Polizei und via Radio aus und stellen Signale um, wenn ein Automobilist in verkehrter Richtung auf die Autobahn fährt. Wie Bundesrätin Leuthard gestern im Nationalrat sagte, funktioniert das System gut. Der Versuch sei allerdings noch nicht abgeschlossen. In mehr als einem Jahr sei das Warnsystem erst einmal aktiviert worden. Der fehlbare Automobilist habe den Irrtum erkannt und habe gewendet.

In Österreich kommen spezielle Rechen mit Krallen zum Einsatz, wobei diese so ausgerichtet sind, dass es bei korrekter Fahrrichtung zu keinem Schaden kommt. Fährt hingegen ein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung über den Rechen, so zerschneiden die Krallen die Reifen. In der Schweiz hat das System nicht überzeugt. Der Grund: Rettungswagen und Polizei erreichen die Unfallstellen via Ausfahrten oft schneller, wenn die Zufahrt über den regulären Weg blockiert ist.

Zur Hälfte der Falschfahrten kommt es jedoch ohnehin nicht, weil (meist) betagte Lenker Ein- und Ausfahrt verwechselt, sondern weil (junge) Lenker unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auf offener Strecke gewendet haben.