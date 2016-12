Der Unfall ist vorprogrammiert. Der blaue Wagen überholt in einer Kurve. Nicht nur ein Auto, auch an einem zweiten will er noch vorbei.

Doch dann kommt dem waghalsigen Fahrer plötzlich ein Auto entgegen, er steuert zurück auf seine Seite der Fahrbahn, verliert jedoch die Herrschaft über sein Fahrzeug und landet im Strassengraben.

Soweit nichts Ungewöhnliches mehr. Auf Youtube finden sich Millionen Videos, die haarsträubende Unfälle zeigen, die mit einer sogenannten Dashcam auf dem Armaturenbrett aufgenommen worden sind.

Aber dieses hier ist anders. Es zeigt zwar auch einen Unfall, aber es zeigt vor allem die wohl schnellste Ambulanz der Welt. (smo)