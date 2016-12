Die einen können bei einer derartigen Höhe ja kaum ans Geländer stehen – Fabio Wibmer hingegen balancierte mit seinem Moutainbike sogar darüber.

Wer den Mut hat, ihm dabei zuzusehen, erschrickt wahrscheinlich vor lauter Anspannung, wenn Wibmer in der Mitte der Staumauer vom Geländer hüpft und einen erlösten Aufschrei von sich gibt.

Das Video hat der österreichische Mountainbiker mit der Helmkamera gedreht. Er nimmt damit am Wettbewerb «GoPro of the World» teil.

Immerhin: Bei Minute 2.38 ist zu sehen, dass Wibmer und sein Bike mit einem Seil gesichert waren. Für den Laien macht es diese Übung wohl kaum weniger haarsträubend. (smo)