"GOES-R" wird demnach bei seinen Erdumkreisungen in der Lage sein, Hurrikane und schwere Schneestürme mit grösserer Auflösung zu sehen als jeder andere Satellit seiner Art vor ihm.

Wie es weiter hiess, ist der künstliche Himmelskörper der erste in einer ganzen Serie, die in den nächsten Jahren in den Orbit geschickt wird und alternde Satelliten zur Beobachtung der Atmosphäre ablösen soll. Der Satellit soll 2017 aktiviert werden.

"Goes-R" wird der "Washington Post" zufolge auch Teil eines internationalen Netzwerkes von Satelliten sein, die Daten innerhalb von 200 Ländern frei austauschen. Das soll zu präziseren Wettervorhersagen beitragen und helfen, die Vorwarnspannen vor möglichen Naturkatastrophen zu verlängern.