Er habe zuerst gar nichts bemerkt, als ihn jemand in die Zehe gezwickt und wecken wollte, erzählte Roberto Battaglioni, diensthabender Pilot der LX40, welche am 1. Februar plötzlich notlanden musste. Doch dann ging es schnell: Nur zwei Minuten später sass der Kapitän im Pyjama im Cockpit. "Die zwei anderen Piloten haben mir sofort gesagt, was los ist: Engine Fail", sagte Battaglioni.

Um 13.32 war das Flugzeug in Zürich gestartet, Ziel war die Stadt Los Angeles. Nach etwa der Hälfte der Strecke jedoch musste die Maschine in der kanadischen Arktis in Iqaluit notgelandet werden, da ein Triebwerk ausgefallen war. Der Flughafen der Stadt, welche 1200 Kilometer Luftlinie nördlich der kanadischen Stadt Quebec liegt, ist für Notlandungen entlang der Polarroute vorgesehen.

"Im ersten Moment ging natürlich der Puls hoch", gab Battaglioni zu. "Aber dafür sind wir trainiert. Wir mussten uns konzentrieren, unsere Emotionen unter Kontrolle bringen und einen Einstieg ins Prozedere finden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen."