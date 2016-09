Der Wagen stand am Bahnweg, am südlichen Stadtrand. Ein von der herbeigerufenen Polizei bestellter Schlangenexperte nahm das Tier in Obhut, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Woher das Reptil stammt, ist unbekannt.

Gelegentlich komme vor, dass Reptilienhalter Tiere aussetzen, wenn die Schützlinge ihnen zur Last fallen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die lateinamerikanischen Würgeschlangen können bis zu drei Metern gross werden.

Ende März 2014 war nur rund vier Kilometer südöstlich des Fundorts in Weil eine Boa tot im Wald von Bettingen BS gefunden worden. Jene war wohl lebend ausgesetzt worden, was das Gesetz als strafbare Tierquälerei taxiert. Ein Jahr davor war ein 3,1-Meter-Exemplar lebend bei einem Spazierweg in Allschwil BL eingefangen worden.