Pommes frites, Bratensauce, Speckwürfeli, dazu geschmolzener Cheddar-Käse. Das sind die Zutaten für das «klassische» Raclette, welches Jay and Claudine Avante in ihrem Foodtruck in Auckland anbieten. Immerhin: Cornichons und Silberzwiebeli sind auch dabei.

Doch es geht noch schräger: Beim «Cheese Steak»-Raclette bedeckt der Cheddar-Käse dünn geschnittenes Rindfleisch an Bratensauce mit caramelisierten Zwiebeln. In der dritten Variante verstecken sich würzige Fleischbälleli an Tomatensauce unter dem ursprünglich britischen Käse.

Ein Youtube-Video begeistert Tausende

Da stehen wohl den meisten Schweizern die Haare zu Berge. Den Neuseeländern scheint es aber zu gefallen. Ein Kunde filmte kürzlich die Entstehung seiner Raclette-Menüs kürzlich an einem Nachmarkt in Auckland und stellte das Video auf Youtube (Video oben). In nur zwei Tagen wollten das mehr als 125'000 Menschen sehen.

Interessant sind auch die Kommentare unter dem Video. «Raclette? So etwas Ähnliches hatte ich in der Schweiz. Es war sehr gut», schreibt etwa ein Youtube-User. Andere sind besorgt ob der offensichtlich vielen Kalorien: «1'000'000 Kalorien», lautet ein Kommentar, «Ich werde nur schon vom Anschauen dick», ein anderer. (smo)