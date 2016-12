Die Suche nach den Vermissten gehe weiter. Jemens Fischereiminister Fahd Kafajin erklärte auf Facebook, Schiffe durchkämmten seit den Morgenstunden die Unglücksregion. Er sprach von 17 Geretteten.

Kafajin zufolge war der Frachter mit rund 60 Menschen an Bord in der südjemenitischen Stadt Al-Mukalla in See gestochen und westlich von Sokotra verunglückt. Die Insel liegt ungefähr 350 Kilometer vor Jemens Küste im Süden der Arabischen Halbinsel. Weil der Flughafen auf Sokotra wegen des Bürgerkriegs im Jemen geschlossen ist, reisten auch zahlreiche Inselbewohner mit dem Frachter.

Es habe seit fünf Tagen keinen Kontakt mehr zu dem Schiff gegeben, erklärte der Fischereiminister weiter. Als Fracht waren demnach auch rund 25 kleinere Fischerboote an Bord. Möglicherweise konnten sich verunglückte Passagiere mit diesen retten.