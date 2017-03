Das Dessert wird manchmal unterschätzt. Erst, wenn das ganze schöne Menü steht, denkt man noch darüber nach, was man zum Dessert auftischen könnte. Dabei ist die Nachspeise alles andere als Beigemüse – für viele ist es der Höhepunkt und vor allem ist es der Schlusspunkt, der den Essern am Tisch deshalb besonders in Erinnerung bleibt.

Also keine Fertig-Creme diesmal, keine gekaufte Torte, kein Glace aus dem Tiefkühlregal. Sondern caramelisierte Äpfel mit Joghurt-Rahm. Warum? Weil es nicht zu schwer ist und doch alles beinhaltet, was ein richtiges Dessert braucht: Butter, Rahm, Zucker und einen Schuss Alkohol.

Im Video oben zeigt Kochprofi Annemarie Wildeisen, wies geht.

Die Einkaufsliste zum Rezept: