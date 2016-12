Wie der Bezirks-Sheriff Gregory Ahern am Dienstagnachmittag (Ortszeit) dem Sender KTVU sagte, will ein Augenzeuge Flammen an einem Kühlschrank gesehen haben. In dem Bereich habe es auch deutliche Brandspuren gegeben, die auf eine Feuerquelle hinweisen, sagte Ahern.

Nach Angaben von Feuerwehr-Chef Darren White haben die Einsatzkräfte nunmehr 90 Prozent des völlig ausgebrannten Lagerhauses durchsucht. Bis zum Montagabend waren 36 Leichen gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es keine weiteren Opfer gibt. Bis Mitternacht sollte die Spurensuche beendet sein.

Das Feuer war am Freitagabend bei einer illegalen Party in dem zweistöckigen Gebäude ausgebrochen. Die Flammen hatten über Stunden gewütet. Das Dach stürzte ein, woraufhin auch die zweite Etage in Teilen einbrach.

Im ersten Stock des Lagerhauses hatten Künstler Ateliers eingerichtet. Nach Angaben der Behörden durfte das Gebäude nur als Lagerhalle, nicht aber zum Wohnen oder für Veranstaltungen genutzt werden.