Katze auf einmal überall

Und das australische Portal «9news.com.au» zitiert User VasyaK mit den Worten: «Holy s***! Wir haben die Katze erst vor ein paar Tagen in Grindelwald getroffen.» (Was dann allerdings etwas gaaar weit weg wäre, nämlich fast 18 Kilometer und im nächsten Tal.) Glaubwürdiger erscheint da der Bericht eines anderen Gimmelwald-Besuchers auf dem deutschen Online-Portal «bento.de», wonach das Bergretter-Kätzchen in ein nahes Hostel gehöre – und daher so touristenfreundlich sei.

In dem Sinn: zutraulich sein, helfen, keine Scheu zeigen – wir sollten uns also öfter ein Vorbild an der Retterkatze von Gimmelwald nehmen – auch wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass es sich dabei nur um geschickte PR handelt. Ganz auszuschliessen ist dies nämlich nicht, so wie der ungarische Tourist auf Reddit von der Region schwärmt.