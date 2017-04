Christine Niersmann arbeitet als Hebamme. Auf ihrem Facebook-Profil lieferte sie kürzlich einen Tipp an zukünftige Eltern: Ja kein Kind an Ostern zeugen!

«Wünschen Sie sich ein Kind? Egal, bis nach Ostern sollten Sie verhüten», sagt die deutsche Hebamme auch zu watson. Grund für den etwas kuriosen Rat ist der Geburtstermin der über die Ostertage gezeugten Babys. Rund neun Monate nach dem Osterfest liegen nämlich Weihnachten, Silvester und Neujahr. Niersmann: «Über die Ostertage gezeugte Kinder kommen meistens zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar zur Welt – und da haben viele Hebammen frei.»

Spitäler und Kliniken müssten dann mit weniger Personal auskommen. Dies betrifft wohl auch die rund 3600 Hebammen in der Schweiz. Niersmann warnt deshalb: «Wer um Weihnachten oder Silvester Kinder kriegt, der begibt sich in ein Krisengebiet.» Es sei nämlich möglich, dass die Hebamme sich dann um mehrere Frauen gleichzeitig kümmern müsse. Oder man samt Wehen in ein anderes Spital geschickt wird.