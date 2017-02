Stefan Bröckling ist für Tiere in Not da. Etwas anderes kann er sich gar nicht vorstellen. «Ein normales Leben zu führen, das würde für mich nie infrage kommen», sagt er.

Stattdessen hat der Deutsche seine Renten- und seine Lebensversicherung gekündigt und einen Tierrettungsdienst ins Leben gerufen.

Ein Schwan mit einem Angelhaken im Bein, ein Fuchs, der sich in einen Keller verirrt hat, oder Entenküken, die ihre Mutter verloren haben – Stefan Bröckling aus Düsseldorf rückt aus, wenn Tiere in Not sind.