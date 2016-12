Wie gelingt der perfekte Werbespot zu Weihnachten? Die klassischen Zutaten sind eine fesselnde Geschichte, die an die Menschlichkeit appelliert, garniert mit einer Prise Humor. Immer gut ist irgendwas mit Kindern oder älteren Menschen. Die Story braucht natürlich einen Plot Twist, sprich eine überraschende Wendung. Und es braucht immer eine Szene mit Schnee. Immer.

Fügt man all diese Elemente nahtlos zusammen, liegt der nächste virale Hit in der Luft, wie es der polnischen Auktions-Webseite Allegro mit dem Video «English for Beginners» gelungen ist. (oli, watson.ch)