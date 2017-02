Scott Davis, 48, arbeitsloser Landschaftsgärtner

Als Scott Davis am 9. Oktober 2011 das Stelleninserat im Internet entdeckte, konnte man ihn nicht gerade als einen Mann bezeichnen, der mit beiden Beinen mitten im Leben stand. Geradewegs auf die 50 zugehend, wollte er eigentlich längst seinen eigenen Betrieb führen und eine grosse Familie haben, mindestens drei Kinder und ein kleines Haus, in dem man alt werden konnte. So war es geplant. Stattdessen aber sah er sich nun einem Haufen Schulden gegenüber, er hatte seine Arbeit als Landschaftsgärtner verloren und eine Ex-Freundin, die nach sieben Jahren Beziehung zu einem anderen Kerl gezogen war.

Davis war einsam, ungebunden, verzweifelt – und all das machte ihn zum perfekten Mann für diesen Job: Farmwärter gesucht. Nur auf 172 Hektaren hügeliges Farmland aufpassen und ein paar Kühe füttern. Umzug zwingend notwendig. Die Farm wird hauptsächlich als Jagdgebiet genutzt, ist voller Wild, aber auch ein paar Rinder werden dort gehalten. Nächster Nachbar wohnt eine Meile entfernt, der Platz ist abgeschieden und schön, Job deines Lebens! Wenn du bereit bist, dafür umzuziehen, melde dich, so schnell es geht. Die Stelle bleibt nicht offen.

Eigentlich konnte Davis, 48, ein kauziger Typ mit langen Haaren und Schnauzbart, der seit dem Verlust seines Jobs sehr zurückgezogen lebte und den seine wenigen flüchtigen Bekannten als «irgendwie aus der Zeit gefallen» beschreiben, dem Surfen im Internet nie viel abgewinnen. Ein ehemaliger Handwerkerkollege aber hatte ihn auf die Online-Jobbörse Craigslist aufmerksam gemacht, und tatsächlich klang jenes Angebot, auf das er bei seiner Suche dort als erstes stiess, so verlockend, dass er dem Anbieter, der sich «Jack» nannte, noch in der gleichen Nacht ein E-Mail schickte. Davis schrieb, der Job klinge fantastisch. Und auch das mit dem Umzug würde kein Problem sein.

Vier Wochen später – Jack hatte zugesagt und darauf hingewiesen, unbedingt auch das Motorrad mitzubringen, da die Landschaft von Ohio perfekt für die eine oder andere Spritztour sei – sass Davis seinem zukünftigen Arbeitgeber unweit der Farm, von der in dem Inserat die Rede gewesen war, in der 14 000-Seelen-Stadt Marietta das erste Mal gegenüber. Sie trafen sich in einem Diner der Fastfood-Kette «Shoney’s», wo es nach geröstetem Speck und frittierten Pancakes roch.

Scott trifft auf Jack

Jack wirkte entspannt. Er bestellte zwei Burger, eine Pepsi und dazu einen Kaffee. Jack war ein grosser, stämmiger Kerl um die 50, der unter seinem ergrauten Vollbart einen stattlichen Bauch vor sich hertrug und dessen linken Unterarm ein auffälliges Tattoo zierte, wenn auch Davis das Motiv nicht ganz genau erkennen konnte. Sie sprachen über Davis’ Fahrt nach Ohio. Über das Wetter, das rau und windig war an diesem Tag, wie es sich für den Herbst in Ohio gehörte. Und über den Job, der Davis viel Freude bereiten werde, wie Jack immer wieder mit Stolz in der Stimme betonte. Als sie den Imbiss verliessen, stellte Jack Davis seinen Neffen Brogan vor, der draussen auf dem Parkplatz am Steuer eines weissen Buicks gewartet hatte. Brogan ging noch zur Highschool und hatte erst vor einigen Monaten seinen Führerschein gemacht, war laut Jack aber der beste 16-Jährige, den er je ein Auto habe lenken sehen. Davis fuhr den beiden etwa dreissig Kilometer bis nach Caldwell hinterher, wo er seinen Trailer auf dem Parkplatz eines Freizeitcenters abstellte und daraufhin ebenfalls zu Jack und seinem Neffen in den Buick stieg. Jack hatte ihm zuvor gesagt, dass der Weg, der von der Hauptstrasse zur Farm führe, nicht befahrbar sei, da am Morgen ein Baum umgestürzt und mitten auf die Fahrbahn gekracht sei, weshalb sie diesen erst beiseite räumen müssten, um zur Farm durchzukommen. Davis nahm auf der Rückbank Platz, von wo aus er bemerkte, dass der junge Brogan ganz anders als sein Onkel schüchtern schien und im Gegensatz zu Jack jeden Blickkontakt im Rückspiegel vermied.

Sie fuhren gemeinsam die Landstrasse aus Caldwell heraus. Der Motor des alten Buicks brummte, und Davis spürte, wie sich zum ersten Mal seit langer Zeit so etwas wie Euphorie in ihm breitmachte, während er durch die Fensterscheiben links und rechts endloses Farmland, genauso unberührt, wie Jack es beschrieben hatte, vorüberziehen sah. Nach etwa zwanzig Minuten fuhr Brogan von der Landstrasse ab und lenkte den Buick auf eine breite Schotterpiste, die nur wenige hundert Meter weiter in ein von Farmland umgebenes Waldstück führte. Jack erklärte Davis, er habe in einer nahegelegenen Hütte noch einiges an Werkzeug gebunkert, welches sie gemeinsam holen müssten, um den Weg zur Farm freizumachen. Er klemmte sich eine Pistole, die auf der rechten Seite des Armaturenbretts lag, an die Gürtelschnalle und sagte: «Mal sehen, was uns dabei vielleicht noch über den Weg läuft. Lass uns da raus, wo wir das letzte Mal den Hirsch erwischt haben, Brogan!» Davis, der alles andere als ein erfahrener Jäger war, aber zu Hause in South Carolina als junger Bursche hin und wieder den älteren Männern bei der Treibjagd zugesehen hatte, wunderte sich für einen Moment, dass es Jack und Brogan gelungen war, unmittelbar an der Grenze zum Wald einen Hirsch zu schiessen.

Die Fahrt mit dem Buick

Es hatte aufgehört zu regnen. Erst nachdem sie einen kleinen Abhang hinuntergelaufen waren – Davis glaubte den brummenden Motor des Buicks noch immer in der Ferne zu hören –, blieb Jack irgendwann stehen und schien wie aus dem Nichts die Orientierung verloren zu haben. Er blickte sich um, ging ein paar Meter nach links, dann ein paar Meter nach rechts. Er murmelte etwas vor sich hin und sagte dann, es sei besser, wieder umzukehren, da die Hütte, wie ihm nun wieder eingefallen sei, über diesen Pfad doch nicht zu erreichen sei. Davis war überrascht. Doch er sagte nichts, nickte nur und drehte sich um, woraufhin er Jack nun nicht mehr hinterher, sondern immer einige Schritte vorausging. Davis durchzuckte augenblicklich ein Schrecken, und als er sich umblickte und sah, wie Jack die Pistole genau auf ihn richtete, war ihm mit einem Schlag klar, dass Jack ein Typ war, der es nicht auf Hirsche abgesehen hatte, sondern auf Männer wie ihn.

Es war Davis’ Glück, dass der Abzug von Jacks Revolver einen Moment lang klemmte. Reflexartig schmiss er den Oberkörper zur Seite und warf schützend beide Arme vor den Kopf, sodass Jacks erster Schuss daneben ging und der zweite nur seinen Ellenbogen traf. Der Knochen zerschmetterte, Davis schrie vor Schmerz, doch er nutzte jenen Moment, den Jack zum Nachladen brauchte, um aus dem Schussfeld zu laufen. Sein Arm blutete wie verrückt, doch ohne sich umzudrehen, spürte er, dass Jack ihm auf den Fersen war, also rannte er immer weiter, so lange, bis ihm schwarz vor Augen wurde und er sich mit letzter Kraft hinter einen umgekippten Baumstamm warf. Davis blieb danach noch mindestens sieben Stunden in seinem Versteck und dämmerte dort immer wieder benommen weg.

Scott sucht den Sheriff auf

Obwohl der Ärmel seiner Jeansweste sich schon nach Minuten komplett mit Blut vollgesogen hatte, wartete er, bis es ganz dunkel geworden war, ehe er sich wieder aus dem Wald herauswagte und sich am Graben der Landstrasse entlang zur nächstgelegenen Farm schleppte, um Hilfe zu suchen. Der Sheriff der Gemeinde, welcher nur kurz darauf zu jener Farm gerufen wurde, nachdem bei der Polizei der Anruf einer Familie eingegangen war, die einen angeschossenen Mann auf ihrer Veranda meldete, hielt Davis zunächst für einen Verbrecher. Davis machte einen verwirrten Eindruck.

Sheriff Stephen Hannum hatte Mühe, ihm zu folgen, doch vor allem ergab vieles von dem, was Davis ihm erzählte, keinen Sinn. Die 172 Hektaren Farmland, von denen er sprach, gab es weit und breit nicht. Und genauso wenig hatte er je von einem Bewohner namens Jack gehört. Hannum vermutete, dass Davis selbst jemanden überfallen hatte und dabei verletzt worden war, weshalb er ihn, nachdem sie seine Wunde notdürftig verbunden hatten, in seinem Wagen mitnahm, um zum Revier zu fahren. Erst als sie kurz davor im Ortseingang Caldwells an jenem Parkplatz des Freizeitcenters vorbeikamen, auf welchem noch immer Davis’ Trailer stand, welchen er dem Sheriff zusammen mit seiner Harley-Davidson immer wieder genauestens beschrieben hatte, dämmerte Hannum, dass der verwirrte Mann auf seinem Rücksitz tatsächlich die Wahrheit sagte und nur mit viel Glück einer tödlichen Falle entkommen war.

Dass hinter jener Falle ein Serienkiller steckte, das konnte Sheriff Hannum zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen. Und genauso wenig hätte der Sheriff ahnen können, dass er es mit einem Fall zu tun hatte, der in der US-amerikanischen Kriminalgeschichte aussergewöhnlich sein sollte. Es wurden gezielt die Angehörigen einer Schicht getroffen, die nach aussen hin schon immer besondere Stärke und Geschlossenheit demonstrierte durch einen hohen Integrationsgrad, was Familie, Freunde, berufliche Bindungen oder gar die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft betraf.

David Pauley, 51, Leiharbeiter

Auch David Pauley, 51, war ein Teil dieser Schicht. Doch ihm, einem Leiharbeiter aus Norfolk, Virginia, sollte nicht das Gleiche Glück wie Davis widerfahren. Er hatte auf die Jobanzeige bei Craigslist nur wenige Wochen vor Davis geantwortet. Pauley, ein verschrobener Kerl mit langer Haarmähne und Vollbart, der genau wie Davis von seiner Frau geschieden war und bis zur Wirtschaftskrise ab 2009 als Fahrer für einen Baulieferanten gearbeitet hatte, wohnte zu dieser Zeit bei seinem Bruder Richard und war bereits seit zwei Jahren auf der Suche nach einer festen Stelle. Anders als für Scott Davis war es für ihn nicht das erste Stelleninserat im Internet, auf das er sich bewarb. Bis zur Rezession hatte Pauley sein ganzes Leben in Lohn und Brot gestanden. Die Jobs als Fernfahrer oder Packer waren oft kräftezehrend, aber sie bereiteten ihm Zufriedenheit und das Gefühl, ein sicheres Standbein zu haben.

Als dieses Standbein im Frühjahr 2009 mit einem Mal wegbrach – sein Arbeitgeber konnte ihn aufgrund der rapide eingebrochenen Nachfrage in der Logistikbranche nicht länger bezahlen –, zog sich Pauley immer mehr zurück und konnte seine Unzufriedenheit mit sich und seinem Leben von Tag zu Tag weniger vor den wenigen Menschen, die ihn noch umgaben, verbergen. Es dauerte kein halbes Jahr, da trennte sich seine Frau Susan und nahm ihren Sohn Wade, um in eine andere Stadt zu ziehen, weil sie Pauleys Zorn und seine gleichzeitige Teilnahmslosigkeit am Leben nicht mehr ertrug. Am 21. Oktober 2011 packte David Pauley alles, was er besass, darunter auch die Modelleisenbahnen, die er sammelte, und einen gebrauchten Laptop, den er sich erst kurz zuvor von seinen letzten Ersparnissen angeschafft hatte, in einen geliehenen Trailer seiner Kirche und fuhr nach Ohio. Noch in derselben Nacht mietete er sich in einem günstigen Motel unweit von Marietta ein, wo er schon am darauffolgenden Morgen mit seinem zukünftigen Arbeitgeber Jack in einem Diner zum Frühstück verabredet war.

Bevor er in dieser Nacht schlafen ging, rief er noch einmal seine Zwillingsschwester Debra an, die mit ihrem Ehemann im Bundesstaat Maine lebte und zu der er, obwohl sie sich aufgrund der weiten Entfernung nur selten sahen, ein so enges Verhältnis hatte, dass er nach der Trennung von seiner Frau fast jeden zweiten Abend mit ihr telefonierte. Debra sagte, dass sie sich Sorgen mache, ob dieser einsame Farmjob das Richtige sei. Aber Pauley erklärte, er sei sich in seinem Leben schon seit langem «mit nichts mehr so verdammt sicher gewesen wie mit diesem Job», und er versprach seiner Schwester, sie am darauffolgenden Tag wieder anzurufen, sobald mit seinem neuen Arbeitgeber alles geklärt sein würde. Das zunächst zaghafte und mit der Zeit doch stärker bohrende Gefühl, irgendetwas könnte nicht stimmen, stellte sich bei Debra Bruce erst ein, als sich Pauley auch an den darauffolgenden beiden Abenden noch immer nicht bei ihr meldete und auch auf wiederholte Nachrichten auf seiner Mailbox nicht reagierte.

Die Schwester sorgt sich

Nach einer Woche ohne Lebenszeichen – auch bei ihrem älteren Bruder Richard in Virginia hatte David Pauley sich nicht gemeldet – rief Debra Bruce sämtliche Motels in der Umgebung Mariettas an, um in Erfahrung zu bringen, ob er dort untergekommen war. Eine Herberge, das «Red Roof Inn Motel», bestätigte ihr schliesslich, dass ein Mann namens David Pauley dort für eine Nacht ein Zimmer gemietet habe – allerdings schon sieben Tage zuvor. Danach habe dieser ordnungsgemäss bezahlt und sei bei strömendem Regen mit seinem Pick-up-Truck davongefahren. Am 11. November schliesslich stiess Debra Bruce zufällig auf einen Bericht in der Online-Ausgabe der Lokalzeitung The Daily Jeffersonian, welcher von einem Mann namens Scott Davis handelte, der mit einer Jobanzeige im Internet nach Noble County gelockt und, dort angekommen, beinahe von seinem vermeintlichen Arbeitgeber ermordet worden war.

Sie dachte beim Überfliegen der Nachricht zunächst nicht an einen Zusammenhang mit dem Verschwinden ihres Bruders. Erst als sie las, dass es sich bei dem Job um eine Stelle auf einem angeblich 172 Hektaren grossen Farmland handelte, exakt genauso gross wie jenes, das Pauley ihr bei ihrem letzten Telefonat beschrieben hatte, fingen ihre Finger über der Tastatur urplötzlich an zu zittern. Als Debra Bruce’ Anruf bei der Bezirkspolizei von Noble County einging, war Sheriff Stephen Hannum bereits seit einigen Tagen jenen vagen Hinweisen nachgegangen, die Scott Davis ihm über seinen vermeintlichen Arbeitgeber namens «Jack» und einen Jungen namens «Brogan» hatte liefern können.

Die Suche nach David

Das von Hannum verständigte FBI durchsuchte noch am selben Abend mit Spürhunden und Wärmedetektoren das Waldstück, welches Davis immer wieder beschrieben hatte. Dank dem von strömendem Regen vollkommen aufgeweichten Boden dauerte es nicht lange, bis die Hunde dabei eine Fährte witterten und an jener Stelle, wo der Mann, der sich Jack nannte, auf Davis geschossen hatte, schon nach kurzem Durchwühlen des Schlamms auf ein menschliches Bein im Erdboden stiessen. Die Ermittler vor Ort legten wenig später die Leiche eines Mannes frei, der mit dem Gesicht nach unten schon länger als zwei Wochen dort vergraben gelegen haben musste und laut Gerichtsmedizinern durch einen Schuss in die Brust sowie einen weiteren in den Schädel getötet worden war.

Sie fanden zwei Metallringe in den Ohren der Leiche, eine Flanellweste der Marke Swadust, kaputte Brillengläser sowie eine Gürtelschnalle mit graviertem, silbernem Verschluss. Noch vom Tatort aus riefen sie Debra Bruce an, um zu klären, ob etwas davon zu ihrem Bruder David Pauley gehörte. Bruce antwortete mit ruhiger Stimme, fast ein wenig so, als wäre sie erleichtert, nun endlich Gewissheit zu haben: «Ja, er ist es. Das ist David.»

Ralph Geiger, 56, Handyman

Um herauszufinden, wo Beasley sich aufhielt, verfolgte das FBI die Adresse des Internet-Protokolls zurück, von der aus noch immer die Jobanzeige bei Craigslist geschaltet war. Die Spur führte die Ermittler zu einem Bungalow-Park am Rande Akrons, wo Beasley ein heruntergekommenes Appartement angemietet und sich gegenüber dem Besitzer nicht mit seinem richtigen Namen, sondern stets als ein gewisser Ralph Geiger ausgegeben hatte. Als ihn ein Sondereinsatzteam des FBI dort stellen konnte, wehrte sich Beasley nicht gegen seine Festnahme.

Der echte Ralph Geiger war, dies fanden die Ermittler erst später heraus, nachdem sie dessen Leiche ebenfalls in einem Waldstück nahe Akron geborgen hatten, ein weiterer Mann, den Beasley getötet hatte. Und genau wie Scott Davis und David Pauley stellte auch Geiger einen Mann dar, der alleinstehend und verzweifelt auf der Suche nach Arbeit gewesen war. Beasley muss Geiger eines Abends angesprochen und sich als Farmbesitzer ausgegeben haben, der auf der Suche nach Arbeitskräften war. Vermutlich, so rekonstruierten die Ermittler des FBI später den Tathergang, redeten sie weniger über den Job als vielmehr darüber, wo Geiger herkam, ob er Familie hatte und wie sein Leben in den letzten Wochen und Monaten verlaufen war.

Das FBI hätte die Leiche Geigers bis heute wohl nie gefunden, und noch weniger hätte es dessen Ermordung jemals mit Beasley in Verbindung bringen können, wäre Brogan Rafferty nicht gewesen. Der 16-Jährige, den Beasley Monate später im Herbst desselben Jahres gegenüber dem entkommenen Scott Davis als seinen Neffen ausgeben sollte, war tatsächlich kein Verwandter Beasleys und doch so etwas wie dessen engster Vertrauter. Beasley, der selbst eine fast gleichaltrige Tochter hatte, die jedoch bei ihrer Mutter lebte, nahm Brogan regelmässig mit zur Jagd, ins Kino, in den nächsten Fastfood-Diner und in die Kirche. Die beiden verstanden sich so gut, dass Brogan Rafferty später vor Gericht aussagen sollte, Beasley sei immer da gewesen und habe immer ein offenes Ohr gehabt. Er sei für ihn gar manchmal wie sein «eigentlicher, echter Vater» gewesen. Die Ermittler vermuten, dass es diese besondere und enge Bindung gewesen sein musste, die den 16-Jährigen dazu verleitet hatte, Beasley eines Tages bei dessen monströsen Taten zu folgen und ihn zu unterstützen. Als das FBI Brogan Rafferty in der Untersuchungshaft verhörte, dauerte es nur wenige Stunden, bis der Junge in Tränen ausbrach und seine Mittäterschaft gestand.

Die «Craigslist-Morde» von Ohio könnten das gewöhnliche Werk eines Serienkillers sein, keine Besonderheit, nur eine Randnotiz in den Zeitungsseiten. Und dennoch stehen die Ereignisse – die sich alle in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 zugetragen haben, gut zwei Jahre nachdem die Finanzkrise auch die US-amerikanische Realwirtschaft erfasste und damit vor allem über die Arbeiterschicht hinwegfegte – vielleicht doch für weit mehr als nur für einen einfachen Kriminalfall. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte des Landes waren männliche, weisse Arbeiter mittleren Alters derart explizit ins Visier eines Serientäters geraten – denn selten zuvor in seiner Geschichte hatte sich dieses uramerikanische Milieu so zerrüttet, schwach und verwundbar gezeigt wie heute.

In die Fänge ihres Mörders

Wie haltlos und fragil die Leben von Ralph Geiger, David Pauley und Scott Davis durch die Rezession geworden waren, das war vermutlich niemandem klarer gewesen als ihrem Mörder Richard Beasley, der in höchstem Masse selbst einen jener Männer verkörperte, die durch ihre berufliche Misere an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden waren und deren soziale und familiäre Bindungen hierdurch so gelitten hatten, dass sie in ihrem Umfeld keinen Halt mehr zu finden vermochten. Wer fand sich in einer Stellenbeschreibung wieder, die an den amerikanischen Traum des einsamen Cowboys allein in der Natur appellierte? Wer war so verzweifelt, dass er dafür binnen weniger Tage sein Zuhause verlassen und in einen anderen Bundesstaat ziehen würde, nur um an einen solchen Job zu kommen?