In diesem Gebiet leben hunderte arme Familie in Hütten. Mehr als ein Dutzend Behausungen seien zerstört worden, es habe aber keine Verletzten gegeben, hiess es. Wegen des Brandes wurden rund 6000 Menschen von der Polizei und der Armee in Sicherheit gebracht. Die Flammen breiteten sich binnen weniger Stunden auf 230 Hektar Land aus.

Am Montag sollten weitere Feuerwehrleute und Löschhelikopter in das Brandgebiet geschickt werden. Viña del Mar und Valparaíso wurden in Alarmzustand versetzt. In Viña del Mar fiel am Montag der Unterricht aus.

Im Januar hatten im Zentrum und im Süden Chiles schwere Waldbrände gewütet. Dabei wurden hunderttausende Hektar Land zerstört und elf Menschen getötet. Waldbrände sind in Chile keine Seltenheit. In den vergangenen Monaten waren die Feuer infolge einer Dürre aber besonders verheerend.