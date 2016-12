Sie habe aber durchaus Verständnis, dass der neuste männliche Teilnehmer der Unterhaltungssendung die weibliche Gesellschaft in vollen Zügen genoss, bevor er sich auf eine Frau festlegte. "Janosch war damals Single und kann machen, was er will, wenn es für ihn stimmt", sagte die 29-Jährige zu "Tele".

Auch in anderen Belangen konnte die Beobachterin der letzten "Bachelor"-Staffel Nietlispach stets nachfühlen. "Du musst beim Dreh immer top aussehen, obwohl du heiss hast, lange an der Sonne stehst und zu wenig Schlaf kriegst." Trotz den Strapazen habe es sich für sie gelohnt, bei der Sendung teilzunehmen. Sie hat ihren Traummann gefunden und es "war wie eine riesige Klassenfahrt", so Djuricic.