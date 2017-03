Einen grossen Wunsch hat der Solothurner aber noch: "Zusehen, wie meine Tochter ihren Platz findet in dieser vergrobten Welt, in der nur Leistung und Profit zählen", sagte der Krokus-Gründer der "Schweizer Familie". "Am Ende" wolle er zu sich sagen können: "It's all right, Chrissy Boy, Jewel ist gut aufgehoben." Von Rohrs Tochter Jewel ist 16 Jahre alt.

Derart nachdenklich gemacht hatte den Musiker ein kürzlicher Besuch beim an Krebs erkrankten Polo Hofer: "Noch vor zwei Jahren stand er auf der Bühne, heute kann er kaum laufen."