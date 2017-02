"In den zwei Jahren, die ich an den Geschichten gearbeitet habe, habe ich Filme in New York, Berlin, Budapest und Atlanta gedreht und überall geschrieben. Ich habe in Hotels bei Presse-Tourneen geschrieben, ich habe im Urlaub geschrieben. Ich habe im Flugzeug, zu Hause und im Büro geschrieben", so der 60-Jährige.

Der zweifache Oscar-Gewinner war vor allem mit Filmen wie "Forrest Gump", "Philadelphia" oder "Apollo 13" bekannt geworden.