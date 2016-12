"Das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die ich mit meinen 58 Jahren miterlebe. Ich vermisse die beiden so sehr. Liebe währt für immer", schrieb er am Donnerstag auf Twitter zu dem Bild.

Darauf trägt Fisher die Frisur und das weisse Kleid ihrer Rolle der Prinzessin Leia aus den "Star Wars"-Filmen, ihre Mutter einen gelben Hut und Regenmantel, wie sie sie im Musikfilm "Singin' in the Rain" getragen hatte. Das Bild ist überschrieben mit den weltberühmten Liedzeilen des Musicals: "What a glorious feeling. I'm happy again".

"Star Wars"-Star Fisher war am Dienstag im Alter von 60 Jahren gestorben. Die 84-Jährige Reynolds erlitt einen Tag später während der Planung der Beerdigung ihrer Tochter einen Schlaganfall und starb kurz darauf im Spital. Laut Promi-Portal "TMZ.com" plant die Familie eine gemeinsame Beisetzung.