"All die Leute, die ich bewundert habe - die Grössen - die gabs nur einmal", sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt keine zweite Sade, keinen zweiten Prince, keinen zweiten Stevie Wonder."

Als neues Jurymitglied der US-Castingshow "The Voice" will sie den Kandidaten daher vor allem eine Sache weitergeben: "Du bist unglaublich, wie du bist und du bist der einzige, der so ist wie du - nimm das an und sei du selbst." Die zehnte Staffel der Erfolgsshow wird von Montag (Ortszeit) an im US-Sender NBC ausgestrahlt.