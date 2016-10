"Sicher und schnell" sei der kleine Major James im Hause der Familie geboren worden, er wiege 3700 Gramm und sei 56 Zentimeter gross, schrieb die 31-Jährige in ihrem eigenen Newsletter, wie "gala.de" am Donnerstag berichtete. "Unsere Herzen bersten. Unsere Familie ist komplett." Amurri und ihr Ehemann Kyle Martino, ein ehemaliger Fussballspieler, haben bereits eine Tochter, Marlowe.

Amurri ist wie ihre berühmte Mutter Schauspielerin. Sie war etwa in US-Sitcoms wie "How I Met Your Mother" oder "New Girl" zu sehen. Auch für die Serien "Dr. House" und Californication" stand sie bereits vor der Kamera.