"Ein Treffen mit meinen Freunden @rt_erdogan, Emine und @lindsaylohan um die Menschen von Syrien zu unterstützen", twitterte das Mädchen am Freitag. Das Büro des Staatspräsidenten bestätigte das Treffen und veröffentlichte Fotos der drei sowie der Ehefrau des Staatschefs, Emine Erdogan.

Bana erlangte durch ihre Kurznachrichten auf Twitter weltweite Bekanntheit und hat rund 364'000 Follower in dem sozialen Netzwerk. Neben vielen Sympathien für das Mädchen, deren Tweets oft mit Fotos von ihr versehen sind, gibt es auch Kritik an der Instrumentalisierung des Kindes. Es ist bekannt, dass Banas Mutter die Nachrichten für ihre Tochter schreibt.

Im Dezember, nach der vollständigen Eroberung Aleppos durch die Regimetruppen, konnte sie zusammen mit ihrer Mutter in die Türkei fliehen. Ende Dezember hatten sich Bana und Erdogan schon einmal getroffen.

Lindsay Lohan sei bereits im September und Oktober vergangenen Jahres in der Türkei gewesen und habe syrische Flüchtlinge besucht, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mit. In einem Video, das Bana auf Twitter veröffentlichte, sagte Lohan, "wir wollen allen leidenden Menschen in Syrien, in Aleppo, und allen Flüchtlingen sagen, dass wir hier sind und euch unterstützen."