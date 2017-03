Die US-Amerikanerin geriet am Dienstag in Los Angeles vor die Kameras von Paparazzi, als sie mit ihrem Verlobten und Hund Finn frühstücken ging. Kugelrund sei die Schauspielerin, kommentierte die Online-Ausgabe der "Daily Mail" die Bilder am Mittwoch. In einem Interview mit "WENN" verriet Seyfried kürzlich, sie wolle Bruce Springsteen hören während der Geburt. "Er hat tolle Songs."

Seyfried ("Les Misérables") und ihr 40-jähriger Freund sind seit vergangenem Herbst verlobt. Kennengelernt hat sich das Paar 2015 bei den Dreharbeiten zu "The Way We Get By".