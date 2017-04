Genaueres verriet der 49-Jährige, der bis zu Dianas Tod im Jahr 1997 deren Personal Trainer war, gegenüber "bluewin.ch" nicht über die Problemzonen der britischen Prinzessin. Ganz sicher aber habe es ihr die Zeit viel zu selten erlaubt, daran ausreichend zu arbeiten.

Am Anfang sei stets ein Polizist dabei gewesen, wenn er Diana unterrichtet habe. "Aber er kam schnell nicht mehr mit", so Steele. "Wir waren immer allein und ungestört." In der heutigen Zeit wäre das seiner Meinung nach nicht mehr möglich.