Das übliche Schimpfen über den Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, wo sie schon fast immer wohne, sei ihr eher fremd, schrieb die 37-Jährige auf Facebook.

"Soll doch jeder seine Gören grossziehen, wo er will, und, solange alle Beteiligten glücklich sind: auch wie er will. Aber Mütter, die mitten im Kiez, nahezu eingekesselt von Cafés und somit Klos, ihre Kinder zum Pullern an Bäume halten: nö! Wirklich gerne nicht!" Das sei unnötig, unschön und vor allem gelte: "Die Bäume den Hunden!"