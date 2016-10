"Die Dinge, die mich stören, sind mir egal", sagte die 51-Jährige am Sonntag in der US-Sendung "Sunday Morning" über das Geheimnis ihrer Ehe. "Ich mag ihn immer noch so sehr. Er ist die Person, die ich hoffentlich stolz mache."

Parker und ihr Schauspiel-Kollege Matthew Broderick (54) sind seit 20 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. "Für mich ist er immer noch der Klügste und Lustigste", sagte Parker über ihren Mann.