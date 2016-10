Um nötigenfalls dennoch die Möglichkeit zu haben, dem Leben auf Rädern zu entfliehen, behält die 29-Jährige ihre Wohnung. Umgekehrt dürften Partner und Familienmitglieder aber auch für gewisse Zeit im Wohnwagen mitreisen, so Hildebrand zu "Tele". Was in ihrem Fall bedeutet, dass mit ihrem Freund, Schauspieler Anatole Taubman, oder dem Freund ihrer Mutter, Sportkommentator Beni Thurnheer, der eine oder andere Promi vorbeischauen könnte.

Worauf die ehemalige "G&G"-Moderatorin sowohl in einer grösseren Wohnung wie auch im kleinen Wohnwagen gerne verzichten kann, ist eine Putzfrau. "Ich putze ab und zu gerne."