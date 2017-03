Chuck Berry, der mit Songs wie "Johnny B. Goode" berühmt wurde, prägte die Jugendkultur in den 50er Jahren massgeblich mit. Er gehörte zu den ersten Musikern, die 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.

Zu seinen frühen Erfolgen zählen unter anderem Lieder wie "Sweet Little Sixteen" und "Roll Over Beethoven". Seinen ersten Nummer-Eins-Hit hatte er 1972 mit "My Dingeling".

In den vergangenen Jahren war er aus Altersgründen immer seltener auf der Bühne. An seinem 90. Geburtstag hatte Berry im vergangenen Oktober die Veröffentlichung seines ersten Albums seit fast vier Jahrzehnten angekündigt.