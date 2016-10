Die Russen spielten mit ihren Partys in einer anderen Liga: "Kein Vergleich zu den Deutschen und zu den Engländern, die ja so gerne denken, sie wären die geilsten Partyhengste", meinte der 42-Jährige gegenüber den "Nürnberger Nachrichten".

Williams veröffentlichte am 30. September seine neue Single "Party like a Russian". Das Musikvideo sorgte in Russland laut dem "Guardian" für einen Shitstorm: Einige Betrachter erkannten darin rassistische Stereotype.