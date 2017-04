Der 17-Jährige ist allerdings skeptisch, ob sich die Technologie so weit entwickeln wird, wie sich das die Menschheit in ihren kühnsten Träumen vorstellt. "Es fehlt der entscheidende Schritt, der vielleicht gar nie kommen wird, dass ein Computer mehr als nur null und eins zusammenrechnen kann", so Nemo zu "20 Minuten".

Bis es soweit sei, sei die künstliche Intelligenz für ihn noch gar nicht so intelligent. Ausserdem fehle es ihr an Emotionen. Falls sich das einmal ändern sollte und sich Menschen ernsthaft in Maschinen verlieben könnten, so wäre für den Rapper und angehenden Koch klar: "Eine Beziehung mit einem Roboter würde ich auf keinen Fall eingehen."