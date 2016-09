Der Eingriff sei gut verlaufen. "Die Prinzessin konnte einige Stunden nach der Operation das (Kinderkrankenhaus) Erasmus MC-Sophia in Rotterdam verlassen, um sich zu Hause weiter zu erholen", heisst es in der Mitteilung des Königshauses. Alexia ist die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima. Sie ist die zweite in der niederländischen Thronfolge nach der zwölfjährigen Prinzessin Amalia.

Ende Februar war Alexia beim Wintersport in Lech am Arlberg gestürzt. Sie wurde mit einem Helikopter in ein Spital gebracht und operiert. Die niederländische Königsfamilie verbringt ihre Winterferien traditionell in Lech in Österreich. 2012 war dort Prinz Friso, der jüngere Bruder von Willem-Alexander beim Skifahren von einer Lawine verschüttet worden. Er erwachte nie wieder aus dem Koma und starb im Sommer 2013 im Alter von 44 Jahren.