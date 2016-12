Ende Oktober hatte eine Fotografin beim Spaziergang über einen Markt in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad den gut aussehenden "Chaiwala" (Teekoch) entdeckt und sein Bild über Instagram veröffentlicht. Das Foto, auf dem Arshad Khan mit seinen leuchtend blauen Augen, dem dunklen Haar und dem typisch pakistanischen Schnurrbart sehr männlich in die Kamera schaut, wurde in Pakistan, aber auch Indien zum Internethit.

Khan wurde daraufhin mit Angeboten überschüttet. Seitdem hat er Werbefotos für Kleidung gemacht, bei einer Brautmodenschau als Model gearbeitet und in zwei Musikvideos mitgespielt.