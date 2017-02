Also brachte sich der Regisseur und Drehbuchautor sein Handwerk selber bei: Er habe viele Filme angeschaut und Dinge ausprobiert: "Ich habe Fehler gemacht, bin gescheitert und hartnäckig geblieben", erklärte von Gunten dem "Migros Magazin" sein Erfolgsrezept.

Für seinen Film konnte der Zürcher die britische Film- und Musik-Ikone Jane Birkin gewinnen. Die Geschichte der Frau, die jeden Tag dem TGV zuwinkt, der an ihrem Haus vorbeifährt, habe ihr so gut gefallen, dass sie zusagte. An die Oscarverleihung am 26. Februar kann sie den Regisseur aus terminlichen Gründen allerdings nicht begleiten.

Sollte Von Gunten einen Oscar gewinnen, müsste er vor den Augen der Stars und Sternchen auf die Gala-Bühne treten. Noch hat er seine potenzielle Siegesrede nicht verfasst: "Über die Rede denken wir erst in einer Woche nach."