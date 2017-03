Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet der 25-jährige Popmusiker am Gepäckband mit einem Paparazzo aneinander, als dieser ihn gemeinsam mit seiner Freundin, dem britischen Model Eleanor Calder, aufnehmen wollte. Augenzeugen zufolge habe Tomlinson den Fotografen an den Beinen gezogen, dieser sei daraufhin gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, berichtete Polizeisprecherin Alicia Hernandez.

Zudem brachte der Sänger der Boygroup eine weitere Frau zu Fall, als er versuchte, ihr das Handy wegzunehmen, weil sie seine Freundin fotografieren wollte.

Tomlinson musste laut Polizei die Nacht wegen des Vorwurfs der leichten Körperverletzung in Polizeigewahrsam verbringen. Am Samstag wurde er gegen eine Kaution von 20'000 Dollar freigelassen, am 29. März muss er vor Gericht erscheinen.

Die für eine Fernsehshow gecastete Boyband One Direction hat weltweit bislang mehr als 50 Millionen Alben verkauft. Ende 2015, nach dem Ausstieg ihres Mitglieds Zayn Malik, hatte die Band eine Auszeit genommen.