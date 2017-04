Das habe sie einst getan, und "diese unberührte Landschaft mit den Bergen, den Seen und der frischen Luft machte mich glückselig", erzählte die einstige Sängerin der Pussycat Dolls der "Schweizer Illustrierten" in einem Interview. Kein Wunder also, zählt die Schweiz neben Hawaii und Italien zu Scherzingers Lieblingsorten.

Scherzinger kam auf Hawaii zur Welt und zog noch im Schulalter mit ihrer Mutter und deren neuem Mann, einem Deutsch-Amerikaner, in die USA. Die Musikerin und Schauspielerin war sieben Jahre mit Formel-1-Star Lewis Hamilton liiert.