Sie sei "bis über den Mond hinaus" in ihr Kind verliebt und überglücklich, schrieb Faith in einem Brief, den das britische "OK! Magazine" auf seiner Website veröffentlichte. "Was für ein Trip", kommentierte die extravagante Sängerin die Geburt, und dankte dabei Ärzten, Hebammen und Krankenschwestern.

Erst im Sommer war bekannt geworden, dass Faith und ihr Partner, der Künstler Leyman Lahcine, ihr erstes Kind erwarten. Das Geschlecht ihres Babys verriet die Sänger bis jetzt nicht.