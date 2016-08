"Ich dachte: 'Hm.... okay, was hast du dir dabei gedacht?", gestand die 33-Jährige dem Radiosender "KIIS FM" zwar. Aber wie's scheint, nimmt sie die Freizügigkeit des Vater ihres fünfjährigen Sohnes alles in allem gelassen. Und überhaupt war sie vorgewarnt.

Bloom habe ihr vor der Veröffentlichung der nicht ganz jugendfreien Ferienfotos per SMS geschrieben, es sei ihm sehr peinlich, "einige Fotos werden kommen. Ich dachte, das solltest du wissen." Die Bilder stammten aus dem Liebesurlaub von Bloom mit Sängerin Katy Perry. Miranda Kerr hat sich vor kurzem mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel verlobt.