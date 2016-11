"Es hiess immer: Was er alles erlebt haben müsse, um diese Songs so singen zu können! Aber er hat sie dummerweise alle nicht geschrieben. Was soll das Gerede also?", sagte der 73-jährige Jagger über den 1998 verstorbenen Sinatra.

Jagger teilte in dem Interview auch gegen seinen Band-Kollegen Ronnie Wood aus, der Gitarrist soll nach der Studio-Aufnahme des neuen Stones-Albums über blutige Finger geklagt haben. "Ach, Gitarristen sind doch Jammerlappen, oder? Sind die alle so?", lästerte Jagger.