Das Videospiel habe er vor Start des Drehs nicht gekannt, sagte der 39-Jährige am Donnerstag in Berlin. In dem Kinofilm "Assassin's Creed" von Justin Kurzel ("Macbeth"), der Ende Dezember in die Deutschschweizer Kinos kommt, spielt Fassbender Callum Lynch.

Lynch erlebt mit Hilfe einer neuartigen, seine genetischen Erinnerungen entschlüsselnden Technologie die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts.