Sie denke nicht, dass es im Bataclan erneut zu einem Anschlag wie dem am 13. November 2015 mit 90 Toten kommen werde. "Und wenn es nochmal passiert, dann passiert es eben nochmal. Was kann man machen?"

Islamistische Angreifer hatten bei der Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet, davon 90 im Bataclan. Nach umfassenden Sanierungsarbeiten soll der bekannte Musikclub Mitte November mit zwei Konzerten von Skandalrocker Pete Doherty wieder seine Pforten öffnen. Marianne Faithfull wird am 25. November im Bataclan ein Konzert geben.

"Die Musik kann Wunden heilen", sagte Faithfull jetzt. "Deswegen ist es eine gute Sache, im Bataclan zu singen." Bei ihrem Konzert will die 69-Jährige, die 1964 im Alter von 17 Jahren vom Manager der Rolling Stones entdeckt worden war, auch erstmals ihren neuen Song "They Come at Night" singen. Das Lied hatte sie nach den Anschlägen des 13. November geschrieben.